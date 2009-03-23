Україна приєднається до Енергоспільноти швидко
Переконаний Ющенко
Брюссель. 23 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна найближчим часом приєднається до Договору про спільний європейський енергетичний простір.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав у своєму виступі на Міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української газотранспортної системи.
В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що невід’ємною частиною європейського енергетичного простору стане весь Каспійсько-Чорноморсько-Балтійський енерготранзитний простір, над створенням якого йде робота.
Президент підкреслив, що Україна хоче інтегруватися в єдиний європейський енергетичний простір, щоб суттєво посилити можливості – на основі прозорих, ринкових правил, які неухильно дотримуватимуться сторонами.