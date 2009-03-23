Росія не хоче платити більше за транзит газу

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Росія побоюється, що модернізація української газотранспортної системи без її участі може призвести до введення завищених тарифів на транзит газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО сьогодні на прес-конференції.

«Швидше за все, такі речі можуть призвести до завищення тарифів», - сказав він.

Російський міністр відзначив, що представлена сьогодні на конференції в Брюсселі програма модернізації української ГТС пов`язана з великими витратами.

«Нам хотілося з розуміти, як формуватимуться тарифи», - сказав С.ШМАТКО, відзначивши, що сьогодні у Росії існує логіка переговорів з тарифних питань з Україною.