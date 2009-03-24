Україна та Чехія домовилися про стратегічні авіаперевезення

Київ. 24 березня. УНІАН. У Празі підписано Угоду між Міністерствами оборони України та Чеської Республіки щодо стратегічних авіаційних перевезень.

Церемонія підписання угоди відбулася у присутності Президентів України Віктора ЮЩЕНКА та Чехії Вацлава КЛАСУА, повідомляє прес-служба глави Української держави.

Документ підписали: з української сторони – міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, з чеської – міністр оборони Чеської Республіки Власта ПАРКАНОВА.

Як повідомляв УНІАН, Президент України перебуває з дводенним державним візитом у Чеській Республіці.

Актуальність візиту обумовлюється головуванням Чеської Республіки в Євросоюзі у першій половині 2009 року, а також підготовкою до інавгураційного саміту «Східного партнерства» 7 травня 2009 року в Празі.