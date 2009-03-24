Банківські платежі в ЄС подешевшають з 1 листопада 2012 року

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Єврокомісія та Європейський центральний банк (ЄЦБ) проти застосування багатосторонніх обмінних зборів в Єдиній платіжній зоні євро після 1 листопада 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у спільному роз’ясненні Єврокомісії та ЄЦБ, оприлюдненому сьогодні. В документі зазначається, що багатосторонні обмінні збори видаються такими, що “не можуть бути виправданими з причин ефективності, а, відповідно, не здаються відповідними антимонопольному законодавству ЄС”.

Асоціація роздрібних торговців ЄС EuroCommerce привітала цей документ, зазначивши, що тепер очікує схожої позиції Єврокомісії і відносно платежів через кредитні картки.

Єдина платіжна зона євро має бути запроваджена в ЄС з 1 листопада 2009 року для полегшення переводу коштів за придбані товари чи послуги в різних країнах-членах ЄС. Французькі банки за підтримки німецьких колег вимагали збереження багатосторонніх обмінних зборів, погрожуючи бойкотувати запровадження Єдиної платіжної зони євро.