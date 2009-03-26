Україна та Польща хочуть збільшити безвізову зону

Варшава. 26 березня. УНІАН. Україна домовилась з Польщею ініціювати зміну розпорядження Європейської комісії, яка регулює розмір зони в рамках малого прикордонного руху країн-членів Європейського Союзу, для збільшення зони до 50 км.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він сказав, що відповідна домовленість була досягнути в ході його розмови з заступником міністра закордонних справ Польщі Анджеєм КРЕМЕРОМ у Варшаві.

К.ЄЛІСЄЄВ відзначив, що ініціативу збільшення зони малого прикордонного руху підтримали також Словаччина та Угорщина.

Заступник глави українського МЗС сказав, що ці три країни, які входять до Європейського Союзу, планують внести відповідні пропозиції під час обговорення згаданого розпорядження Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року Україна та Польща домовились про встановлення 50-ти км зони малого прикордонного руху, але були змушені зменшити зону через зауваження Європейської комісії, згідно з розпорядженням якої максимальна зона малого прикордонного руху може бути 30 км.