В ЄС відзначають дискримінацію геїв та лесбіянок

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Європейське агентство з фундаментальних прав відзначає дискримінацію геїв, лесбіянок та трансексуалів в Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у звіті агентства, оприлюдненому сьогодні.

“Багато представників ЛГБТ (лесбіянки, геї, бісексуали, трансексуали – УНІАН) відчувають дискримінацію, залякування та нацьковування. В окремих країнах на них нападають фізично інколи зі смертельним кінцем”, - заявив директор агентства Мортен КЬЄРУМ.

Незважаючи на те, що у доповіді відсутні конкретні цифри по країнах-членах, тим не менше у доповіді зазначається, що більше випадків дискримінації фіксується в нових, переважно центрально- та східноєвропейських країнах-членах ЄС. В деяких з них заборонялися, або створювалися перепони для проведення гей-парадів через небажання або нездатність властей забезпечити безпеку. При цьому, в окремих країнах такі заборони супроводжувалися “ненависницькими промовами”.

Зокрема, зазначається у доповіді, в останні роки гей-паради в Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщині, Італії, Латвії, Польщі, Румунії та Швеції стикалися з жорстокістю, а деякі політики в Болгарії, Чехії, Кіпрі, Угорщини, Італії та Мальті ворожо відкликалися на заклики покращити захист прав сексуальних меншин.

В доповіді також наводяться результати європейського соціологічного опитування, проведеного в 2008 році, згідно з яким мешканці Швеції, Нідерландів та Швеції найбільш серед європейців “комфортно” почувають себе, маючи гомосексуальних сусідів. За десятибальною шкалою рівень комфортності шведів становить 9,5, голландців та датчан – 9,3. Водночас, цей рівень набагато менший в Болгарії (5,3), Латвії (5,5) та Литві (6,1).

У доповіді також міститься заклик до Європарламенту продемонструвати неприйнятність дискримінації геїв, починаючи зі школи.