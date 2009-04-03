Росія просить ЄС не забувати про неї у ”Східному партнерстві”

Москва. 3 квітня. УНІАН. Росія просить Євросоюз враховувати її інтереси під час реалізації «Східного партнерства».

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та друку МЗС РФ, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр ГРУШКО на зустрічі з директором Департаменту Єврокомісії із зовнішніх зв`язків Гуннаром ВІГАНДОМ і головою представництва Єврокомісії в Москві Марко ФРАНКО попросив ЄС враховувати її інтереси під час реалізації ініціативи «Східне партнерство».

«Під час зустрічі докладно обговорили ініціативу Євросоюзу «Східне партнерство». При цьому увага сторони комісії ЄС звернена на необхідність врахування законних інтересів Росії та зобов`язань щодо розвитку інтеграційних процесів на просторі СНД під час реалізації «Східного партнерства». Важливо не допустити формування нових розділових ліній на європейському континенті», - сказано в повідомленні МЗС РФ.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася почати цей проект.

20 березня 2009 року лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східного партнерства», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

“Східне партнерство” має охопити 6 країн - сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну та Білорусь.

Інавгураційний саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав - членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.