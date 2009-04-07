У лютому обсяг роздрібної торгівлі в ЄС зменшився

У лютому-2009 обсяг роздрібної торгівлі знизився в єврозоні на 0,6%, в ЄС-27 – на 1,2%

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. У лютому 2009 року порівняно з січнем 2009 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні зменшився на 0,6%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 1,2%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому-2009 порівняно з лютим-2008 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 4,0% в єврозоні та на 3,4% в ЄС-27.

У лютому 2009 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із січнем 2009 року не змінилася в єврозоні, але впала на 0,9% в ЄС-27. Непродовольчий сектор зменшився на 1,1% в зоні євро та на 1,5% в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у лютому-2009 порівняно із січнем-2009 спостерігалося лише в Польщі (0,5%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Румунії (-7,9%), Естонії (-5,4%) та Латвії (-4,4%).

У лютому 2009 року порівняно з лютим 2008 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 3,7% в єврозоні та на 2,8% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 3,7% в єврозоні та на 3,0% - в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано лише у Польщі (2,4%) та Бельгії (0,6%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-25,3%), Естонії (-21,8%) та Литві (-19,0%).

У січні 2009 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з груднем 2008 року зріс на 0,1% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27.