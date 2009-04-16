У березні продажі нових авто в Європі скорочувалися

Брюссель. 16 квітня. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у березні 2009 року скоротилися на 9,0% порівняно з березнем 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

Загалом, падіння в реєстрації нових автомобілів триває 11-ий місяць поспіль. В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в чотирьох країнах організації вільної торгівлі (Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії) становила у березні 1506,248 тис.

В Західній Європі у березні 2009 року було зареєстровано 1 429 445 нових автомобілів, або на 8,0% менше, ніж у березні 2008 року. Такого результату вдалося досягнути завдяки різкому зростанню продажів нових авто в Німеччині – на 39,9% порівняно з березнем 2008 року. Збільшення продажів також спостерігалося у Франції (8,0%) та Італії (0,2%). Водночас, продажі нових автомобілів у Великобританії зменшилися на 30,5%, в Іспанії – на 38,7%.

В нових країнах-членах ЄС реєстрація нових автомобілів у березні скоротилася на 25,4%. При цьому два найбільших ринку в регіоні – Польща та Чехія – продемонстрували зростання, відповідно на 2,5% та на 0,9%. Значне зростання продажів нових автомобілів спостерігалося також в Словаччині – на 18,2% порівняно з березнем-2008.

Загалом, за підсумками першого кварталу цього року, реєстрація нових автомобілів в Європі скоротилася на 16,3% порівняно з першим кварталом 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, у лютому продажі нових автомобілів в Європі скоротилися на 18,3% порівняно з лютим 2008 року.