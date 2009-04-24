ЄК вимагає від Німеччини оприлюднити бенефіціарів агрополітики

Брюссель. 24 квітня. УНІАН. Єврокомісія вимагає від Німеччини до 30 квітня оприлюднити перелік всіх аграрників, що отримували підтримку в рамках Спільної аграрної політики ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Ми дуже здивовані. Німеччина голосувала за цю пропозицію і законодавчо ситуація чітка. Німеччина повинна виконувати законодавство. Якщо вони припинять публікацію, ми реагуватимемо належним чином”, - цитується у повідомленні комісар ЄС з питань аграрної політики та аграрного розвитку Маріанн ФІШЕР-БОЕЛЬ.

За її словами, Єврокомісія може в такому випадку розпочати процедуру про порушення законодавства ЄС проти Німеччини, оскільки йдеться про гроші платників податків, які повинні отримати право знати, на що ці гроші витрачаються.

Відповідно до законодавства від 2006 року, країни-члени повинні по завершенню кожного фінансового року оприлюднювати на доступному для широкого загалу веб-сайті інформацію щодо бенефіціарів Спільної сільськогосподарської політики ЄС, які в тій чи іншій формі отримували підтримку з бюджету Євросоюзу.

Напередодні міністр сільського господарства Німеччини Ільфе АЙГНЕР заявив про можливість тимчасового припинення публікації цієї інформації з посиланням на необхідність забезпечення кращого захисту персональної інформації.

У повідомленні прес-служба Єврокомісії зазначає, що Комісія детально вивчила цю заяву, і дійшла висновку, що не може погодитися на призупинення публікації даних про аграрників, що отримують бюджетну допомогу.