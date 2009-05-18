Комісар ЄС стала Президентом Литви
09:11, 18 травня 2009Новини ЄС
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68% підтримали Грибаускайте
Київ. 18 травня. УНІАН. Єврокомісар з питань фінансового планування та бюджету Даля ГРИБАУСКАЙТЕ обрана Президентом Литви.
Як повідомляє “Газета.ру”, її лідерство під час підрахунку голосів не бралося під сумнів, утім під питанням була явка виборців.
У неділю пізно ввечері Центрвиборчком повідомив, що на вибори прийшло понад 50% виборців, таким чином, вони визнані такими, що відбулися.
Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала 68,25%, її головний опонент Альгірдас БУТКЯВІЧУС - 11,85%.
Усього за посаду глави держави змагалися сім претендентів.
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