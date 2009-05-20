Чехія відкриє консульство у Житомирі

Житомир. 20 травня. УНІАН. Чеська Республіка має намір відкрити у Житомирі своє консульство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Ярослав БАШТА під час зустрічі з головою Житомирської облдержадміністрації Юрієм ЗАБЕЛОЮ.

”Чеська Республіка має намір відкрити у Житомирі консульство Чеської Республіки і наразі вивчає всі передумови ”, - зазначив Я.БАШТА.

Він наголосив, що торгових представників Чеської Республіки цікавлять також питання вкладання інвестицій у сільське господарство (вирощування та переробку ріпаку), у будівництво малих ГЕС, будівництво сміттєпереробного заводу та інші галузі економіки.

Губернатор області визначив ці пропозиції співпраці як реальні.

За повідомленням прес-служби Житомирської ОДА, керівництво Житомирської області отримало запрошення до Чеської Республіки для детального обговорення питань співпраці .