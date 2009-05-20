9 банків Європи допоможуть румунським донькам пережити кризу

Брюссель. 20 травня. УНІАН. 9 європейських банків пообіцяли допомогти своїм дочірнім банкам в Румунії пережити кризу.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, відповідні запевнення представники банків дали на координаційному засіданні Європейської банківської групи 19 травня.

Серед цих банків - Erste Group Bank, Raiffeisen International, Eurobank EFG, Національний банк Греції, Unicredit Group, Société Generale, Alpha Bank, Volksbank, Piraeus Bank.

Ще 26 березня представники цих банків на зустрічі у Відні погодилися надати допомогу своїм румунським донькам. А 19 травня банкіри заявили, що збільшать рівень адекватності капіталу з 8% до 10%.

Єврокомісія привітала це рішення європейських банків, висловивши переконання в тому, що воно сприятиме румунській банківській системі пережити кризові явища в економіці і продовжити кредитування промисловості.