Ющенко зустрівся з Папою Римським

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Київ. 1 червня. УНІАН. У Ватикані відбулася аудієнція Президента України Віктора ЮЩЕНКА у Папи Римського БЕНЕДИКТА ХVI. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, після завершення аудієнції розпочалася зустріч В.ЮЩЕНКА секретарем Ватикану кардиналом Тарчізіо БЕРТОНЕ. Як повідомляв УНІАН, Президент України здійснює офіційний візит до Ватикану.

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