Бразилія почала пошук зниклого літака

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Бразилія розпочала пошуки слідів зниклого з радарів літака “Air France” з 228 людиною на борту.

Про це повідомляє сьогодні агентство AFP.

За даними агентства, підрозділи Збройних сил Бразилії почали пошукову операцію на узбережжі країни.

Водночас, джерела в аеропорту Парижу повідомили, що “немає ніяких сподівань” щодо літака Аеробус А-330, якій зник сьогодні зранку з радарів над Бразилією.

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ звернувся з вимогою до уряду Франції та відповідальних відомств “застосувати все можливе для пошуку слідів літака”.

Літак, що здійснював рейс Ріо-де-Жанейро – Париж-Шарль де Голль зник з радарів сьогодні зранку, коли перебував над Атлантикою. На борту літака було 216 пасажирів та 12 членів екіпажу. Як повідомляє італійське агентство ANSA, серед пасажирів було 5 італійців. Причини трагедії невідомі.