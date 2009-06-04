В ЄС розпочинаються вибори до Європарламенту

Київ. 4 червня. УНІАН. У Європейському Союзі розпочинаються вибори в Європарламент, які пройдуть з 4 по 7 червня.

Сьогодні голосуватимуть жителі Великобританії і Нідерландів, передає РІА «Новости».

На відміну від всіх інших британських виборів, які проходять за мажоритарною системою, вибори в Європарламент організовані за системою партійних списків (пропорційного представництва). Виборці голосують не за конкретних політиків, а за партії, які одержують число мандатів, пропорційне кількості набраних голосів.

У зв`язку з розширенням ЄС і реформуванням системи формування Європарламенту, цього року Великобританії належить делегувати до Європейського парламенту 72 депутати, а не 78, як на минулих виборах у 2004 році.

Для європейських виборів у Великобританії традиційно характерні дві тенденції: вагомий вплив націоналістичних партій, що представляють інтереси ”євроскептиків”, і низька явка, порівняно з іншими виборами. У 2004 році явка на виборах у Європарламент склала менше 38%.

Перші результати виборів у Європарламент стануть відомі 7 червня, а остаточні підсумки по всіх регіонах Сполученого Королівства планується оприлюднити 8 червня, після закінчення підрахунків бюлетенів у Північній Ірландії.

Крім європейських виборів, у четвер у 34 регіонах на території Англії відбудуться вибори депутатів місцевих рад і мерів міст. В цілому кілька тисяч кандидатів боротимуться за депутатські мандати. На сьогодні більшість з цих рад контролюється Консервативною партією.

Перші підсумки місцевих виборів, як очікується, стануть відомі вже 5 червня. Результат голосування може серйозно вплинути на політичну ситуацію в країні в цілому і долю нинішнього уряду Гордона БРАУНА.

Головним наслідком нинішніх виборів можуть стати масштабні перестановки в уряді Великобританії, причому незалежно від результату голосування.

Європарламент - єдиний інститут ЄС, 736 депутатів-представників країн ЄС якого безпосередньо обирають європейці. У 27 країнах ЄС налічується 375 мільйонів чоловік, які мають право голосу.