В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)
11:18, 15 червня 2009Новини ЄС
0 0
В ході засідання лідери ЄС планують обговорити питання економічної кризи, ратифікації Лісабонської угоди Ірландією, призначення нового Президента Єврокомісії, а також ситуацію з постачаннями газу в світлі російсько-українських газових конфліктів.
Дата події: 18-19 червня 2009 року. Час початку: 17-00, 18 червня 2009 року.
Час початку: 17-00, 18 червня 2009 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter