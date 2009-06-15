В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС)

В ході засідання лідери ЄС планують обговорити питання економічної кризи, ратифікації Лісабонської угоди Ірландією, призначення нового Президента Єврокомісії, а також ситуацію з постачаннями газу в світлі російсько-українських газових конфліктів.

Дата події: 18-19 червня 2009 року. Час початку: 17-00, 18 червня 2009 року.