Тимошенко хоче прискорити підготовку угоди з ЄС

Київ. 17 червня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на необхідності прискорення підготовки тексту угоди між Україною та Євросоюзом про асоціацію для підписання її наприкінці 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини та Польщі Франком-Вальтером ШТАЙМАЙЄРОМ та Радославом СІКОРСЬКИМ.

«Наше завдання - підписати цю угоду до кінця року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, угода дозволить вирішити питання щодо створення зони вільної торгівлі, а також визначити рівень асоціації України з ЄС.

Прем’єр-міністр також вважає за необхідне обов’язково визначити у тексті угоди європейську перспективу для країни.

«Тому що коли нам говорять, що двері відкриті трішечки, ми не зовсім розуміємо, що це за стан. Якщо можна, щоб вони були просто відкриті - це було б дуже важливо», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме європейська перспектива для України є ідеєю, яка здатна консолідувати суспільство.

«Україна розділена на Захід і Схід. А європейська ідея, європейська перспектива – це те, що може консолідувати українську націю. І це важливо, щоб ця перспектива була окреслена в договорі про асоціацію», - підкреслила глава уряду.