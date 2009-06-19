Єврокомісія очікує нової газової кризи в Україні за кілька тижнів

Брюссель. 19 червня. УНІАН. Єврокомісія вважає, що нова російсько-українська газова криза може статися через кілька тижнів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ.

“Є ризик наступної кризи через тижні. Не через місяці”, - сказав він.

Ж.БАРРОЗУ зазначив, що в ході другого дня засідання Європейської Ради поінформував лідерів 27-ми країн-членів ЄС про розвиток ситуації з постачанням російського газу до України та про свої останні переговори з російським та українським прем’єрами Володимиром ПУТІНИМ та Юлією ТИМОШЕНКО.

Він також повідомив, що Єврокомісія зустрінеться з банками та газовими компаніями для пошуку шляхів вирішення проблеми оплати Україною газу.

“Наступного тижня ми організуємо зустріч з представниками європейських фінансових інституцій, банків, газових компаній, щоб подивитися, що ми можемо зробити”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Разом з тим він наголосив, що ЄС не може за Україну платити за газ.

“Ми не маємо грошей в бюджеті”, - сказав він.

“Ця проблема дуже складна, оскільки головне в цьому – здатність України платити за газ, якій вона споживає. Це не є сферою нашої відповідальності”, - додав Ж.БАРРОЗУ.

Він також зазначив, що у висновках, схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради міститься заклик до Росії та України поважати свої зобов’язання, щоб уникнути повторення припинення постачань газу до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Брюсселі відбулося засідання газової координаційної групи ЄС за участю представників “Газпрому” та “Нафтогазу” в ході якого обговорювалися дві ідеї: надання кредиту українській компанії для достатнього накопичення газу в ПСГ, або ж придбання газу та зберігання його в ПСГ України європейськими компаніями.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, для закачування до ПСГ достатньої кількості газу Україні потрібен кредит в 4 млрд. дол.