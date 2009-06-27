В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля
11:09, 27 червня 2009Новини ЄС
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В ході прес-конференції комісар представить “Зелену книгу” щодо покращення можливостей для молоді в ЄС на виїзд до інших країн, ніж країна проживання для навчання. “Зелена книга” – є документом, на підставі якого проводяться публічні обговорення ініціатив Єврокомісії з метою подальшої розробки стратегічних підходів та спеціальних законодавчих інструментів.
Дата події: 8 липня 2009 року Час початку: 12-15.
Час початку: 12-15.
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