В Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з питань освіти, культури та молоді Яна Фігеля

В ході прес-конференції комісар представить “Зелену книгу” щодо покращення можливостей для молоді в ЄС на виїзд до інших країн, ніж країна проживання для навчання. “Зелена книга” – є документом, на підставі якого проводяться публічні обговорення ініціатив Єврокомісії з метою подальшої розробки стратегічних підходів та спеціальних законодавчих інструментів.

Дата події: 8 липня 2009 року Час початку: 12-15.