Ющенко став доктором

Люблін. 1 липня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО став почесним доктором Люблінського католицького університету ім. Іоанна Павла ІІ.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії з цієї нагоди В.ЮЩЕНКО наголосив, що для нього є великою честю стати почесним доктором цього університету.

«Для мене висока честь від імені України стояти в одному ряду з такими великими діячами - почесними докторами Люблінського католицького університету – як Папа Римський Іоанн Павло ІІ, федеральний канцлер Німеччини Гельмут КОЛЬ, відомий науковець і політичний діяч Збігнев БЖЕЗИНСЬКИЙ, президент Європейської комісії Романо ПРОДІ та багато інших великих людей, які стали авторами об’єднаної Європи», - сказав глава Української держави.

Він підкреслив, що сприймає це почесне звання як високу оцінку двосторонніх відносин між Україною і Польщею.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що дві країни мали непросту історію, було багато протиріч між народами, але й було багато спільного, було багато єднання.

Відзначаючи позитивні зміни у розвитку двосторонніх відносин, В.ЮЩЕНКО сказав, що найбільшим успіхом є те, що українці на запитання, хто є їх найкращим другом в об’єднаній Європі, на його переконання, дадуть відповідь, що це поляки.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що як Президент і надалі робитиме все, щоб ці двосторонні відносини розвивались і ставали міцнішими.

«Не може бути незалежної вільної Польщі без незалежної вільної України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В резолюції сенату університету про присвоєння В.ЮЩЕНКУ почесного звання, зазначається, що він зробив великий внесок в розвиток демократії в Україні, здійснює курс на євроатлантичну інтеграцію України. Також відзначається внесок українського президента у розвиток добросусідських польсько-українських відносин.

Згадується діяльність В.ЮЩЕНКА як фінансиста, в тому числі його участь у запровадженні національної валюти – гривні.

Сьогодні звання почесних докторів Люблінського католицького університету також отримали Президент Польщі Лєх КАЧИНСЬКИЙ та Президент Литви Валдіс АДАМКУС, а також колишній голова парламенту Білорусі Станіслав ШУШКЕВИЧ.

Як повідомлялось, сьогодні В.ЮЩЕНКО бере участь в урочистостях, присвячених 440-річчю Люблінської унії.