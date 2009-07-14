Великобританія може відмінити вихід на пенсію

Київ. 14 липня. УНІАН. Уряд Великобританії підготував законопроект, який відміняє граничний вік для виходу на пенсію, повідомляє у вівторок британська преса.

Чинний на сьогодні закон визначає 65 років як пенсійний вік. В результаті працедавець має право звільнити співробітника або співробітницю після досягнення ними цієї вікової групи, відзначає російська газета ”Взгляд”.

Зараз лейбористський уряд ухвалив рішення скасувати дане обмеження, яке він розглядає як ”дискримінаційне”.

Планується, що вже нинішнього року у Великій Британії буде ліквідовано саме поняття пенсійного віку: люди зможуть працювати стільки, скільки вони самі вважають за необхідне і поки зможуть виконувати всі свої посадові обов`язки.

Нинішня ініціатива уряду має дві чинника. Перший з них – особливості розвитку сучасного британського суспільства, де вік людини практично перестав відчуватися через соціальні і трудові зміни, які сталися в останні два десятиліття. В результаті, люди зберігають активність до граничного віку і залишаються затребуваними суспільством навіть в дуже похилому віці.

Другий – демографічні зміни, які призвели до того, що вперше в нинішньому році кількість пенсіонерів перевищила кількість школярів.

Свій внесок у скасування пенсійного віку внесла і нинішня економічна криза. Проведене за замовленням уряду спеціальне дослідження засвідчило, що для подолання наслідків кризи тривалість трудової діяльності британців має бути збільшена на 7 років.

Проте уряд зважився взагалі скасувати пенсійний вік. Залишається тільки визначити, з якого віку і кому виплачуватиметься мінімальна державна пенсія. Мабуть, ці виплати одержать нову назву, відзначає видання.