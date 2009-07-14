В Сомалі викрали двох французьких журналістів

Київ. 14 липня. УНІАН. Бойовики Сомалі напали на один з готелів в Могадішо і викрали з нього двох журналістів, повідомляє Reuters.

Як розповів агентству працівник готелю, кілька чоловік увійшли до будівлі Sahafi Hotel, і, загрожуючи охоронцям зброєю, увірвалися у номери, забравши звідти двох французів. За словами співбесідника Reuters, французи є працівниками ЗМІ.

За даними місцевої поліції, викрадання було здійснено вранці 14 липня. Кількість бойовиків не уточнюється, проте в поліції говорять про велику групу озброєних людей.