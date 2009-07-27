Єврокомісія оцінить заявку Ісландії на членство в ЄС

Брюссель. 27 липня. УНІАН. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС просить Єврокомісію дати оцінку щодо заявки Ісландії на приєднання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у висновках Ради міністрів щодо розширення, схвалених на сьогоднішньому засіданні.

“Рада вирішила застосувати процедуру, виписану в статті 49 Угоди про Європейський Союз. Відповідно, Комісії запропоновано представити свою позицію щодо заявки”, - написано у висновках.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу.

16 липня парламент Ісландії проголосував за те, щоб уряд країни почав переговори з Європейським Союзом з питання членства. За це рішення проголосували 33 депутати, проти - 28. Двоє депутатів утрималися.

У парламенті Ісландії сподіваються, що вступ країни до ЄС і, як наслідок, перехід на єдину європейську валюту сприятиме оздоровленню національної економіки, яка переживає глибоку рецесію.

Довідка УНІАН. Стаття 49 Угоди про Європейський Союз передбачає, що будь-яка європейська країна, яка поважає основоположні принципи ЄС може просити про членство в Союзі. Заявка направляється до Ради ЄС, яка має схвалити одностайне рішення після консультацій з Єврокомісією та отримання позиції Європарламенту.