Москва не підпише Енергетичну хартію через нові загрози ринкам

Київ, 7 серпня. УНІАН. Москва мотивує відмову від підписання Енергетичної хартії появою нових загроз і викликів стабільності енергетичних ринків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ Росії, про це заявив офіційний представник МЗС Андрій НЕСТЕРЕНКО, коментуючи рішення російського уряду відмовитися від участі в Договорі до Енергетичної хартії (ДЕХ) і Протоколі до Енергетичної хартії з питань енергетичної ефективності й відповідних екологічних аспектів.

«В основі позиції Росії - прихильність цілям зміцнення глобальної енергетичної безпеки, пошуку балансу інтересів і максимального врахування позицій усіх гравців світового енергетичного ринку. Такий курс, як відомо, був узятий нами ще в 2006 році в період головування Російської Федерації у «вісімці», коли наша країна стала ініціатором ухвалення, серед іншого, Декларації з питань забезпечення глобальної енергетичної безпеки», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, рішення уряду від 30 липня є продовженням цієї лінії. «Це рішення, втім, не означає заперечення позитивних напрацювань, зроблених у рамках ДЕХ на треку розвитку міжнародної співпраці у сфері енергетики. Такі, безумовно, є, й вони затребувані», - підкреслив він.

Разом із тим А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що за останній час на світовій енергетичній арені відбулися істотні зміни, з`явилися нові загрози й виклики стабільності енергетичних ринків і енергобезпеки, адекватна відповідь на які не може бути дана з використанням наявного міжнародно-правового інструментарію, включаючи ДЕХ. «Необхідні його серйозне оновлення, створення нової правової архітектури співпраці у сфері енергетики. В зв`язку з цим Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ у квітні 2009 року в Хельсінкі запропонував Концептуальний підхід до нової правової бази міжнародної співпраці у сфері енергетики. На думку Росії, майбутня система правових актів у цій галузі повинна носити універсальний, рівноправний і недискримінаційний характер, володіти дієвим механізмом їх реалізації, передбачати процедуру подолання надзвичайних ситуацій», – заявив офіційний представник МЗС Росії.

А.НЕСТЕРЕНКО підкреслив, що російські ініціативи були з цікавістю сприйняті ключовими гравцями світового енергетичного ринку. «Росія підтримує з ними активні контакти на предмет підбору майданчика й визначення формату для запуску відповідного діалогу. Розраховуємо, що наша позиція знайде розуміння й підтримку», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ виступив з ініціативою створити нову правову базу в галузі забезпечення енергобезпеки в Європі, оскільки, на думку РФ, Енергетична хартія не гарантує безпеки поставок енергоресурсів. Д.МЕДВЕДЄВ вважає, що новий документ має відображати інтереси країн-постачальників, транзитерів і споживачів енергоресурсів.

22 травня Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сказав, що пропозицію Росії слід розглядати виключно в рамках Енергетичної хартії.

Уряд РФ 30 липня 2009 року ухвалив рішення про те, що Росія не ставатиме учасником Договору до Енергетичної хартії (ДЕХ) і Протоколу до Енергетичної хартії з питань енергетичної ефективності й відповідних екологічних аспектів.

ДЕХ і протокол до Енергетичної хартії були підписані в місті Лісабон (Португалія) 17 грудня 1994 року. Документи спрямовано на забезпечення рівного доступу до сировинних трубопроводів країн-постачальників, транзитерів і споживачів енергоресурсів.