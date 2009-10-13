В Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують узгодити позиції напередодні зустрічі міністрів фінансів країн “великої двадцятки” в Сент-Ендрю (Великобританія), запланованій на 6-7 листопада. Крім того, міністри обговорять теми, що мають статом предметом засідання Європейської Ради (саміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) 29-30 жовтня, а саме, заходи для подолання фінансової та економічної кризи, протидії кліматичним змінам, а також з реформування системи фінансового нагляду.

Дата події: 20 жовтня 2009 року. Час початку: 10:00.