Ющенко сподівається отримати від ПАРЄ справедливу оцінку Голодомору

Київ. 21 жовтня. УНІАН. Україна сподівається отримати від Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) справедливу оцінку Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у Головній служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО заявив на зустрічі з доповідачем ПАРЄ з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

В.ЮЩЕНКО подякував ПАРЄ за особливу увагу до цієї теми і підтвердив готовність надати представникам організації доступ до всієї необхідної інформації для вивчення трагічної сторінки української історії. «Ми за відкритий діалог з даного питання», – запевнив В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що завдяки зусиллям України Голодомор отримує справедливі оцінки на міжнародному рівні, зокрема у рішеннях ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ, Європейського парламенту, національних парламентів багатьох країн тощо.

«Сьогодні ми покладаємо велику надію на Парламентську асамблею Ради Європи. Переконаний, ми отримаємо ту оцінку, на яку очікує не лише українська спільнота, а й усе людство», – наголосив Президент.

У зустрічі взяли участь заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, перший заступник міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, в.о. директора Інституту національної пам’яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.

*** Доповідач ПАРЄ з проблематики Голодомору та масового голоду на терені колишнього СРСР, віце-президент ПАРЄ М.ЧАВУШОГЛУ перебуває в Україні з візитом 18-21 жовтня 2009 року з метою збору інформації для підготовки доповіді на тему: «Необхідність міжнародного засудження Голодомору в Україні в 1932-33 р.р. – 75-ті роковини масового голоду на території колишнього СРСР». Програма візиту М.ЧАВУШОГЛУ передбачає проведення зустрічей із членами парламентської делегації України в ПАРЄ, представниками фракцій Верховної Ради, науковцями, істориками, юристами та представниками неурядових організацій, які досліджують тему Голодомору, ознайомлення з архівними матеріалами із зазначеної проблематики у Державній архівній бібліотеці та Галузевому державному архіву МВС України, відвідання Державного музею «Меморіал пам’яті жертвам голодоморів» та покладання квітів до пам’ятника.

Крім того, М.ЧАВУШОГЛУ у рамках підготовки доповіді про Голодомор 1932-33 років в Україні планує відвідати Росію, Казахстан і, можливо, Білорусь.