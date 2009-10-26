В Латвії упав метеорит

Київ. 26 жовтня. УНІАН. На півночі Латвії в неділю, 25 жовтня, впав метеорит. Про це повідомляє NovoNews.

За повідомленнями місцевих телеканалів, метеорит впав недалеко від містечка Мазсалаца, розташованого у Валмієрському районі. Про падіння метеорита повідомив місцевий житель, який побачив спалах на одному з найближчих лугів.

Внаслідок падіння небесного тіла на землі утворився кратер 20-метрового діаметру й 10-метрової глибини. Ніхто з місцевих жителів не постраждав, додає РІА “Новости”.

Розміри метеорита поки не встановлено. Наразі на місці події працюють фахівці, район падіння метеорита оточено, проводяться радіаційні вимірювання.