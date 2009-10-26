Мілібенд називає розширення ЄС позитивним

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ Великобританії Девід МІЛІБЕНД вважає, що розширення ЄС грає позитивну роль для розвитку демократії в колишніх диктатурах.

Про це йдеться у його статті “Британія все ще великий гравець. Європа потребує нас”, оприлюдненій сьогодні у британській газеті “The Times”.

“Розширення Європи є значною силою для розвитку демократії в колишніх диктатурах. Ми потребуємо подальшого просування. Західні Балкани, Туреччина та Україна – всі вони хочуть приєднатися до нас одного часу. Ми мали б вітати їх”, - зазначив британський міністр.