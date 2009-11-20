СБУ обговорило з НАТО боротьбу з комп`ютерними злочинами і тероризмом

Брюссель. 20 листопада. УНІАН. Голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на засіданні спецкомітету НАТО 19 листопада в Брюсселі обговорив питання боротьби з комп’ютерною злочинністю та тероризмом.

Про це сам голова СБУ повідомив у розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

Він зазначив, що питання комп’ютерної злочинності є особливо актуальними для СБУ напередодні президентських виборів.

“Для нас це актуально в тому числі, в зв’язку з тим, що ми пообіцяли і зробимо все, щоб не допустити будь-який злочин в комп’ютерній системі Центральної виборчої комісії, будь-який злочин в реєстрі виборців, і під час підрахунку голосів, там де, є комп’ютерні системи”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Говорячи про тему боротьби з тероризмом, голова СБУ зазначив, що в ході зустрічі було досягнуто домовленостей про проведення у наступному році конференцій, семінарів, спільних навчань, які можуть підвищити готовність Служби безпеки до протидії проявам тероризму.

“Ми пишаємося тим, що тут не стільки НАТО, а ми можемо їм допомогти в протидії тероризму, захищаючи при цьому своїх громадян”, - сказав він. При цьому, голова СБУ зокрема зазначив, що на сьогодні в Україні за допомогою країн-членів НАТО збудований спеціальний анти терористичний полігон, на який СБУ запрошує для проведення навчань спец підрозділи із сусідніх країн, роблячи таким чином внесок у регіональну безпеку.

Крім того, вже зараз СБУ та НАТО ведуть оперативну співпрацю в питаннях тероризму, обмінюючись інформацією, маючи спільні списки осіб, причетних до терористичної діяльності тощо.