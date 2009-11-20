ЄБРР закликає Укренерго припинити будівництво ЛЕП Аджалик-Усатове

Київ. 20 листопада. УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) закликає НЕК «Укренерго» призупинити будівництво ЛЕП «Аджалик–Усатове» для цивілізованого врегулювання конфлікту з жителями селища Усатове (Одеська область).

Як повідомила УНІАН прес-служба ЄБРР, про це йдеться у відповідному листі, адресованому НЕК «Укренерго».

«ЄБРР вимагає від НЕК «Укренерго» негайно призупинити будівельні роботи, вжити заходи щодо зняття напруженості у районі, а також припинити виробництво у цивільних і кримінальних справах щодо жителів селища», - сказано в повідомленні.

Банк висловлює занепокоєння конфліктною ситуацією і випадками фізичного протистояння між органами правопорядку і жителями селища Усатове, які протестують проти проведення високовольтної лінії над приватними будівлями.

Також банк занепокоєний несанкціонованою зміною маршруту будівництва ділянки ЛЕП, оскільки початковий проект було узгоджено з банком, що було умовою участі ЄБРР у фінансуванні проекту.

У зв`язку з цим ЄБРР повідомив «Укренерго», що надання фінансування за даним проектом може бути припинене доти, поки банк не проведе оцінку екологічних і соціальних наслідків рішення про зміну первинного маршруту лінії електропередачі, а також поки НЕК «Укренерго» не зробить все для того, щоб належним чином розв’язати всі екологічні і соціальні питання, пов`язані з цією зміною.

ЄБРР вимагає скласти чіткий план дій для усунення або пом`якшення негативних наслідків, які можуть виникнути у результаті внесення змін до первинного проекту, а також для виплати компенсації відповідним сторонам у зв`язку із запланованими роботами.

ЄБРР також запропонував НЕК «Укренерго» свої знання і досвід розв’язання конфліктів, пов`язаних з реалізацією схожих проектів.

Як повідомлялося, 12 листопада п.р. НЕК «Укренерго» відновило установку високовольтних опор лінії 330 кВ «Аджалик-Усатове» в межах селища Усатове. При цьому оператор виходив з рішення Біляївського суду Одеської області, який 11 листопада п.р. визнав незаконними приватні будівлі на земельних ділянках у межах санітарної зони існуючої лінії. Відновлення роботи підрядчиками призвело до зіткнення жителів району з представниками правоохоронних органів, які захищали будівників лінії.

Довідка УНІАН. У березні 2006 року Верховна Рада України ратифікувала кредитну і гарантійну угоди з ЄБРР про виділення кредиту на 25,755 млн. євро для будівництва лінії електропередачі «Аджалик–Усатове» в Одеській області. Лінію електропередачі напругою 330 кВ і протяжністю 123,7 км будують від підстанції «Аджалик» до підстанції «Усатове».

Роботи включають у себе модернізацію цих підстанцій, будівництво нової ЛЕП і реконструкцію діючої, монтаж протиаварійної автоматики. Вартість проекту, розробленого київським філіалом державного науково-дослідного інституту «Укренергомережапроект» (Харків), становить близько 40 млн. дол. Його реалізацію планується завершити у грудні 2009 року.

Рада директорів ЄБРР на засіданні 29 листопада 2005 року схвалила виділення 25,7 млн. євро для будівництва лінії електропередачі «Аджалик–Усатове». Кредит одержала державна енергетична компанія «Укренерго», що експлуатує магістральні і міждержавні ЛЕП. Позичальник має погасити основну суму кредиту 20 рівними піврічними внесками 17 травня і 17 листопада кожного року. Першою датою погашення кредиту є 17 листопада 2008 року, останньою – 17 травня 2018 року.

Мінпаливенерго відзначає, що будівництво ЛЕП «Аджалик–Усатове» дозволить не лише забезпечити надійне енергопостачання Одеської області і самого селища Усатове, знизивши залежність України від перетікання енергії молдовськими енергомережами, а й створить передумови для подальшого розвитку енергетичної системи країни.