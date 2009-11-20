Ющенко привітав Ван Ромпоя з обранням Президентом ЄС

Київ. 20 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав прем`єр-міністра Королівства Бельгія Хермана Ван РОМПОЯ з обранням на посаду Президента Європейської Ради.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у привітанні В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що вагомий політичний і державницький досвід Х. Ван РОМПОЯ сприятиме ефективній реалізації інституційної перебудови ЄС та подальшому посиленню позицій ЄС у світі.

Глава держави підтвердив готовність України до продовження відкритого і плідного діалогу та подальшої динамічної розбудови відносин з Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, рішення про обрання Х. Ван РОМПОЯ на посаду Президента Європейської Ради було ухвалено главами держав та урядів країн-членів ЄС 19 листопада.