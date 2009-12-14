У Страсбурзі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати, зокрема, планують обговорити результати швецького головування в ЄС, висновки засідання Європейської Ради, що відбулося 10-11 грудня в Брюсселі, вручити нагороди переможцям цьогорічної премії Сахарова, а також схвалити резолюції щодо Плану дій ЄС відносно Афганістану, щодо Білорусі, та щодо жорстокості в Демократичній республіці Конго.

Дата події: 16 грудня 2009 року. Час початку: 09:00.