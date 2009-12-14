ЄС не визнає вибори в Абхазії

Брюссель. 14 грудня. УНІАН. ЄС взяв до уваги вибори в Абхазії, хоча й не визнає їх легітимними.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заяві швецького головування в ЄС від імені Європейського Союзу.

“ЄС взяв до уваги “президентські вибори”, проведені на грузинській території Абхазії 12 грудня. ЄС не визнає конституційні та законодавчі рамки, в яких були проведені ці вибори”, - зазначається у заяві.

У документі ЄС знову наголосив на тому, що продовжує підтримувати територіальну цілісність Грузії, у визнаних міжнародним правом кордонах.

Як повідомлялося, 12 грудня в Абхазії були проведені президентські вибори, на яких за попередніми даними перемогу отримав чинний Президент республіки Сергій БАГАПШ, який отримав 59,4% голосів виборців.