Той, хто програє вибори в Україні, не повернеться більше в політику

Брюссель. 22 січня. УНІАН. Директор програм французького Інституту міжнародних і стратегічних відносин Лора ДЕЛЬКУР вважає, що тому, хто програє другий тур виборів в Україні, буде складно повернутися у велику політику.

Таку думку вона висловила в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Йдеться про двох протагоністів (Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ – УНІАН). Це люди, які мають тривалий досвід в політичному житті України, і можна припускати, що в певний момент у суспільстві виникне необхідність оновлення політичної еліти, і той, чи та, хто програє другий тур, вже не повернеться до великої політики”, - сказала експерт.

Разом з тим, вона зазначила, що багато залежатиме і від того, яким чином діятиме новий Президент України.

Говорячи про майбутні відносини України з ЄС, Л.ДЕЛЬКУР зазначила, що обидва кандидати, що вийшли до другого туру займатимуться наближенням до ЄС, як пріоритетом зовнішньої політики України.

“Навіть В.ЯНУКОВИЧ не ставить під сумнів це зближення з ЄС. Так що ця тема – консенсусна. І тому Європейський Союз не може сказати жодного слова, хто був би для нього кращим”, - сказала французький експерт.

“Звичайно, можна припускати, що це зближення з ЄС буде більш активно втілюватися, якщо Ю.ТИМОШЕНКО стане Президентом, тому що це – один з її “бойових коників”, в той час, як В.ЯНУКОВИЧ, навіть, не зважаючи на те, що це дуже важливо для України, буде набагато більш обережним відносно ЄС”, - додала Л.ДЕЛЬКУР.