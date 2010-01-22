Брюссель. 22 січня. УНІАН. Директор програми “Росія в регіональному та глобальному контексті” Фінського Інституту міжнародних справ Аркадій МОШЕС вважає, що президентська кампанія в Україні мала технологічний характер і була менш цікавою, ніж попередні.

Таку думку він висловив в телефонній розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Що стосується кампанії, як такої, то, звичайно, хотілося б, щоб в ході цієї кампанії люди, які брали участь у боротьбі за найвищу посаду, проявили би все-таки трохи більше креатину, продемонстрували б якісь нові ідеї і, головне, ідеї, що стосувалися б того, яким чином ці люди збираються вирішувати дуже серйозні проблеми, що стоять перед Україною, передусім, економічні”, - сказав експерт.

А.МОШЕС висловив переконання в тому, що в плані нових ідей кампанія 2004 року була набагато більш цікавою.

“Тоді йшлося про зіткнення політичних платформ”, - сказав він.

“Навіть парламентські кампанії 2006-го та 2007-го років були більш цікавими, більш орієнтованими в майбутнє. Нинішня кампанія стала все-таки передусім політ технологічною, ніж змістовною”, - додав експерт.