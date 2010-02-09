Президент Європарламенту закликав Білорусь поважати нацменшини

16:19, 09 лютого 2010
Новини ЄС
0 0

Бузек коментує захоплення Польського дому

Страсбург. 9 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликав владу Білорусі поважати права національних меншин.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі, коментуючи захоплення білоруськими правоохоронцями Польського дому у Мінській області.

“Це була брутальна поведінка представників правоохоронних органів”, - сказав Є.БУЗЕК.

“Я би хотів закликати білоруську владу припинити такі напади на національні меншини”, - додав він.

Президент Європарламенту наголосив, що, на його переконання, тільки повага до фундаментальних цінностей, в тому числі, до прав національних меншин, сприятимуть подальшому зближенню ЄС та Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі в місті Івенець, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

На якій підставі діяли судові виконавці, невідомо. Представник СПБ, журналіст Анджей ПОЧОБУТ заявив, що ”ніякого рішення суду не було”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter