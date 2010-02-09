Президент Європарламенту закликав Білорусь поважати нацменшини

Страсбург. 9 лютого. УНІАН. Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК закликав владу Білорусі поважати права національних меншин.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі, коментуючи захоплення білоруськими правоохоронцями Польського дому у Мінській області.

“Це була брутальна поведінка представників правоохоронних органів”, - сказав Є.БУЗЕК.

“Я би хотів закликати білоруську владу припинити такі напади на національні меншини”, - додав він.

Президент Європарламенту наголосив, що, на його переконання, тільки повага до фундаментальних цінностей, в тому числі, до прав національних меншин, сприятимуть подальшому зближенню ЄС та Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Польському домі в місті Івенець, що належить невизнаному владою Союзу поляків Білорусі (СПБ), з`явилися співробітники міліції і судові виконавці. Вони видворили активістів, що були у будівлі, і приступили до опису майна.

На якій підставі діяли судові виконавці, невідомо. Представник СПБ, журналіст Анджей ПОЧОБУТ заявив, що ”ніякого рішення суду не було”.