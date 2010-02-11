Єврокомісія чекає від нового Президента України реформ

Страсбург. 11 лютого. УНІАН. Єврокомісія очікує, що новий Президент України сприятиме проведенню життєво важливих реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив 10 лютого у Страсбурзі під час сесії Європарламенту комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ, представляючи промову, підготовлену Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики, віце-президентом Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Зараз час працювати, ми очікуємо побачити конкретні кроки вперед. Реформи необхідні для України. Це в українських власних інтересах”, - сказав комісар ЄС.

Він зазначив, що в цілому процес реформ просувається дуже повільно.

“Багато чого мало бути зроблено в роки, що минули”, - наголосив С.ФЮЛЄ.

Він звернув увагу на згортання останнім часом програми stand-by від Міжнародного валютного фонду (МВФ), незважаючи на проблеми, що постали перед Україною в зв’язку зі всесвітньою економічною кризою.

За словами представника Єврокомісії, після президентських виборів Україна мала б передусім звернути увагу на поновлення співпраці з МВФ, що, у свою чергу, дасть можливість Єврокомісії надати Україні макрофінансову допомогу.

Крім того, С.ФЮЛЄ зазначив, що ЄС давно говорить про необхідність проведення конституційної реформи, адже чинна редакція Конституції України не дуже чітко визначає розподіл повноважень між різними гілками влади, що може заважати ефективному функціонуванню владних інституцій.

При цьому с ФЮЛЄ наголосив на готовності Єврокомісії сприяти Україні у здійсненні необхідних реформ.