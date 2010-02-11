Польща повернула Посла до Білорусі

Київ. 11 лютого. УНІАН. 11 лютого до Білорусі повернувся польський посол Генрік ЛИТВИН, якого було раніше відкликано до Варшави для консультацій. Про це повідомляє РІА «Новости».

Як повідомляв УНІАН, дипломат був відкликаний для консультацій 9 лютого ц.р. у зв`язку з подіями у білоруському місті Івенець (Мінська область), де співробітники силових структур зайняли будівлю польської громади - Польський дім. Міліціонери 8 лютого видворили з будівлі активістів невизнаного Союзу поляків Білорусі (СПБ), а судові виконавці, що з`явилися разом з ними, стали описувати майно.

У результаті Польський дім перейшов під контроль альтернативного Союзу поляків Білорусі, який користується підтримкою білоруської влади.

Влада Польщі у зв`язку з цими подіями виступила з різкою критикою на адресу білоруської влади, заявивши, що представники польської громади у сусідній республіці піддаються репресіям. Керівник МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ пообіцяв, що його білоруського колегу Сергія МАРТИНОВА, який найближчим часом відвідає Варшаву, очікує серйозна розмова на цю тему.

Союз поляків Білорусі був розколений у 2005 році. Частина його, лояльна владі, є офіційно визнаною. Активісти невизнаного СПБ на чолі з Анжелікою БОРИС заявляють, що зазнають переслідувань з боку силових структур.