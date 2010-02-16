Продажі нових авто в Європі у січні зросли

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у січні 2010 року зросли на 12,9% порівняно з січнем 2009 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-членах ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в трьох країнах Організації вільної торгівлі (Ісландії, Норвегії та Швейцарії) становила у січні 1085,894 тис.

В Західній Європі у січні 2010 року було зареєстровано 1 007 602 нових автомобілів, або на 15,7% більше, ніж у січні 2009 року. Такого результату вдалося досягнути завдяки зростанню продажів нових авто практично в усіх країнах, в тому числі на великих ринках: Франція (14,3%), Іспанія (18,1%), Великобританія (29,8) та Італія (30,2%).

В нових країнах-членах ЄС реєстрація нових автомобілів у січні скоротилася на 23,5%. Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року продажі нових автомобілів в Європі зросли на 16,4% порівняно з груднем 2008 року.