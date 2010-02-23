Кількість безробітних у Польщі зростає

Варшава. 23 лютого. УНІАН. Рівень безробіття в Польщі в перші місяці року становив 12,7%, порівняно з 11,9% у грудні та 10,9% у січні минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними Державного комітету статистики (GUS), минулого місяця кількість безробітних у 38-мільйонній Польщі становила 2,05 млн. осіб, що на 418,1 тисяч більше, ніж було на початку минулого року.

При цьому 1,25 млн. безробітних - жінки.

43,9% зареєстрованих безробітних проживають у сільській місцевості.

GUS відзначає зростання безробіття в січні в усіх регіонах країни.

Довідка УНІАН. Найвищий рівень безробіття в Польщі спостерігався напередодні вступу країни до Європейського Союзу в 2004 році - тоді він становив близько 20%, але потім знижувався аж до кінця 2008 року.

Через світову фінансову кризу, яка з новою силою вибухнула в жовтні 2008 року, безробіття знову почало зростати, збільшившись до березня 2009 року до 11,1%.

Після цього тимчасово завдяки сезонним роботам безробіття знизилося, але з осені минулого року знову почало зростати.

Деякі експерти не виключають подальшого зростання безробіття в Польщі в найближчі роки, аж до 17%.