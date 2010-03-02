ЄС та В’єтнам розпочнуть переговори про вільну торгівлю

Брюссель. 2 березня. УНІАН. ЄС та В’єтнам розпочнуть переговори про угоду вільну торгівлю.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, таке рішення було схвалено сьогодні під час зустрічі комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де ГУХТА та прем’єр-міністра В’єтнаму Нгуєн Тан ДУНГА в Ханої.

Сторони погодилися здійснити необхідні кроки для формального початку переговорів.

Обсяг двосторонньої торгівлі між ЄС та В’єтнамом становив майже 12 млрд. євро в 2008 році, і зріс на 12% з 2004 по 2008 роки.