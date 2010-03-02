У січні ціни промвиробників в ЄС зросли

Брюссель. 2 березня. УНІАН. У січні 2010 року ціни промислових виробників зросли порівняно з груднем 2009 року на 0,7% в єврозоні та на 0,9% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У січні-2010 порівняно з січнем-2009 ціни виробників знизились на 1,0% в євро зоні, але зросли на 0,1% в ЄС-27.

У січні-2010 порівняно з груднем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,2% в обох зонах, ціни в енергетичному секторі – зросли на 2,0% в єврозоні та на 2,4% в ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,5% в обох зонах, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,2% в обох зонах, на товари короткочасного споживання - також зросли на 0,1% в обох зонах. Ціни на капітальне майно не змінились в єврозоні та зросли на 0,1% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у січні-2010 порівняно з груднем-2009 зареєстровано на Мальті (17,2%), в Данії (3,9%), Фінляндії та Швеції (по 1,9%). Найбільше зниження спостерігалося в Словаччині (-1,7%), Латвії (-0,5%), Нідерландах (-0,3%).

У січні-2010 порівняно з січнем-2009 ціни в промисловості за винятком енергетики зменшились на 1,0% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 1,7% в євро зоні, але зросли на 1,5% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 1,5% в єврозоні та на 1,2% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 0,8% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 0,4% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27, капітальне майно подешевшало на 0,6% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27.

У січні-2010 порівняно з січнем-2009 найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване в Данії (7,6%), Великобританії (4,7%) та Румунії (3,7%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Латвії (-9,8%), Литві (-5,6%), Словаччині (-5,5%).

У грудні-2009 порівняно з листопадом-2009 ціни промислових виробників зросли на 0,1% в обох зонах.