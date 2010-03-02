Польща запросить Януковича на саміт глав держав Центральної та Східної Європи

Варшава. 2 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може відвідати Польщу з першим візитом в травні 2010 року.

Як повідомили УНІАН в українському посольстві у Варшаві, польські власті планують запросити В.ЯНУКОВИЧА для участі у засіданні глав держав Центральної та Східної Європи, котре відбудеться в Польщі 21-22 травня.

Співрозмовник агентства відзначив, що у випадку згоди В.ЯНУКОВИЧА взяти участь в цьому заході одночасно буде сформована програма його двосторонніх зустрічей із представниками польської влади.

У посольстві зауважили, що це поки попередня інформація, котра ще не погоджена сторонами, не виключивши, що візит може відбутися пізніше.

Співрозмовник агентства зауважив, що у зустрічі глав держав Центральної та Східної Європи, котрий проводиться щорічно, раніше брали участь, як президент Віктор ЮЩЕНКО, так і його попередник Леонід КУЧМА.

За даними посольства, у цьому заході переважно беруть участь лідери 15-16 із 27 держав Європейського Союзу, до якого Польща вступила майже шість років тому.

«Беруть участь лідери Прибалтійських, Балканських країн та Східної Європи, - відзначили у посольстві.

Як повідомляв УНІАН, Польський Президент Лех КАЧИНСЬКИЙ, котрий став одним із перших глав держав, що привітали В.ЯНУКОВИЧА з обранням Президентом України та особисто взяв участь в його інавгурації, запросив його «якнайшвидше» відвідати з візитом Польщу.

Перший свій закордонний візит 1 березня В.ЯНУКОВИЧ здійснив до Брюсселя, де розташована штаб-квартира Європейського Союзу.

5 березня В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати з візитом Російську федерацію