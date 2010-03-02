Депутат ЄП не почув, що Янукович збирається відібрати ”Героя” у Бандери

Варшава. 2 березня. УНІАН. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічей з керівництвом Європейського Союзу не обіцяв скасовувати звання Героя України, присвоєне провіднику ОУН Степану Бандері.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова делегації Європейського парламенту з питань співпраці з Україною Павел КОВАЛЬ, який був присутній на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з главою ЄП Єжи БУЗЕКОМ.

Євродепутат та колишній віце-міністр закордонних справ Польщі відзначив, що Є.БУЗЕК не порушував під час розмови з українським Президентом питання щодо С.Бандери, а В.ЯНУКОВИЧ відповідно не давав жодних обіцянок.

«Не знаю жодних декларацій, які б звучали вчора на зустрічах в ЄС, які хоча б якимось чином, щось випереджували», - сказав він.

П.КОВАЛЬ наголосив, що вважає ситуацію навколо нагородження С.БАНДЕРИ найвищою українською державною відзнакою виключно внутрішньою справою українців.

Євродепутат висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ вирішив прокоментувати це питання на прес-конференції після зустрічі з Є.БУЗЕКОМ, оскільки вона була включена в ухвалену минулого тижня резолюцію Європарламенту та викликала негативну реакцію в Україні.

«Це гаряча тема в Україні», - зауважив він.

П.КОВАЛЬ водночас відзначив, що В.ЯНУКОВИЧ в першу чергу висловлював вдячність за прийняту резолюцію, котра, серед іншого, підтверджує право України подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

«Як на мене, це найважливіша її частина», - сказав євродепутат.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ на спільній з В.БУЗЕКОМ прес-конференції у понеділок в Брюсселі заявив, що питання С.БАНДЕРИ «буде вирішене найближчим часом», не уточнивши, що має на увазі.

25 лютого Європарламент ухвалив резолюцію щодо України, в одному із 22 пунктів якого, євродепутати «висловили надію», що нова українська влада «перегляне рішення» про присвоєння С.Бандері звання Героя України через його співпрацю з нацистською Німеччиною.

Довідка УНІАН. У Польщі С.Бандеру вважають «морально» відповідальним за Волинські події 1943-1944 років, коли з теренів сучасної Західної України примусово було виселено польське населення, в результаті чого доходило до численних взаємних кривавих конфліктів.

Сам С.Бандера з 1941 по 1944 року знаходився в німецькому концтаборі «Заксенхаузен», куди потрапив за виголошення акта незалежності України. Два рідні брати С.Бандери загинули у катівнях «Освенцима»

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ офіційно розкритикував присвоєння С.Бандері звання Героя України, назвавши цей вчинок Президента Віктора ЮЩЕНКА «шкідливим» для польсько-українських відносин.