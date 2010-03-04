У Польщі більше людей, задоволених своїми статками

Варшава. 4 березня. УНІАН. Кількість задоволених своїх матеріальним станом громадян Польщі більш ніж у два рази перевищує кількість незадоволених.

За даними дослідження Money Track, задоволені своїм станом майже 38% поляків, що на 2% менше, ніж було у березні минулого року.

Водночас кількість незадоволених за останній кризовий рік скоротилася до 16% з 22%.

За останній рік також зросла кількість поляків, що оцінюють свій матеріальний стан як «середній» - до 48% з 41%.

Більшість громадян Польщі, економіка якої єдина серед 27 країн ЄС минулого року продемонструвала зростання, вважає, що найближчим часом їх матеріальний стан не змінитися – таких у країні понад 70%.

До 14% з 16% скоротилася кількість поляків, що очікують на позитивні зміни, і з 20% до 14% - тих, що очікують на погіршення ситуації.

Дослідження також засвідчило, що для більш ніж 40% поляків справжніми грошима є готівка. «Кожний четвертий поляк, тримаючи гроші на банківському рахунку, почуває себе, нібито взагалі їх не мав», - наголошується у дослідженні.

Лише 46% польських громадян відкладають гроші про чорний день».

Дослідження Money Track провів Центр ім. Адама Сміта спільно з Maison і MMT Management на групі 1000 осіб.