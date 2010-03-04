Янукович не бачить політики у черговості своїх перших візитів

Москва. 4 березня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що не треба політизувати питання черговості його перших закордонних візитів на посту глави держави.

Про це він сказав в інтерв`ю російському каналу «Вести 24».

В.ЯНУКОВИЧ пояснив, що графік і черговість візитів було сформовано на підставі запрошень керівництва ЄС і Росії.

«Я одержав запрошення ЄС 1 числа (березня) приїхати до Брюсселя, я поїхав. Я одержав запрошення президента МЕДВЕДЄВА приїхати 5 числа, я їду п`ятого», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Я у своєму житті ніколи не був інтриганом і не хочу сьогодні надмірно політизувати це питання», - підкреслив Президент України.

При цьому він відзначив, що товарообіг України з ЄС трохи більший, ніж з РФ, тому економічний інтерес України у розвитку відносин з Євросоюзом величезний.

«Враховуючи, що 27 країн, які входять до ЄС, є нашими торговими партнерами, у нас маса проблем, які потрібно там розв’язувати, і пошук розв’язання привів мене до Брюсселя», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня В.ЯНУКОВИЧ відвідав Брюссель, 5 березня заплановано його офіційний візит до Москви.