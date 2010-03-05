У Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища ЄС

В ході засідання міністри, зокрема, планують схвалити висновки за підсумками Копенгагенської конференції щодо кліматичних змін, обговорити пропозиції Єврокомісії щодо запровадження стандартів на викиди СО2 для легких комерційних автомобілів, а також схвалити висновки щодо біорізноманітності, встановивши нові цілі до 2020 року та визначивши бачення до 2050 року.

Дата події: 15 березня 2010 року. Час початку: 10:00.