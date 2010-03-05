ЄС та Грузія парафували угоди про спільний авіаційний простір

Брюссель. 5 березня. УНІАН. ЄС та Грузія парафували угоду про спільний авіаційний простір.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європейської комісії.

Згідно з повідомленням комісії, процедура парафування відбулася сьогодні у Тбілісі після трьох раундів переговорів за останні півроку.

Сторони домовилися розвивати спільний авіаційний простір між Грузією та ЄС протягом двох років після підписання угоди, який базуватиметься на спільних правилах, зокрема, в області авіаційної безпеки.

“Всебічна угода про авіаційні послуги, домовленість про яку досягнута сьогодні в Тбілісі є дуже важливою для подальшого посилення економічних, торгівельних та туристичних відносин між Грузією та ЄС”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сіїм КАЛЛАС.

Угода передбачає, що Грузія має гармонізувати своє законодавство в авіаційній сфері із законодавством ЄС, а також імплементувати європейські правила в областях авіаційної безпеки, захисту навколишнього природного середовища, захисту прав споживачів, управління повітряним трафіком, економічного регулювання питань конкуренції та соціального захисту.

В результаті виконання досягнутих домовленостей, будь-які авіакомпанії ЄС та Грузії зможуть здійснювати рейси з будь-якого аеропорту Грузії до будь-якого аеропорту ЄС і навпаки без обмежень в цінах, або кількості польотів на тиждень.

На сьогодні ЄС продовжує переговори про схожі угоди з Україною, Йорданією, Ізраїлем, Ліваном, Тунісом та Алжиром.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія отримала мандат на переговори з Грузією про угоду про спільний авіаційний простір у червні 2009 року. Зараз обидві країни почнуть процедуру внутрішньої ратифікації підготовленого документу.

За останні 5 років пасажирські перевезення між Грузією та країнами ЄС зростали в середньому на 10% щорічно. Вантажні перевезення за останні 5 років зростали щорічно в середньому на 26%.