Європа створить свій валютний фонд

Брюссель. 9 березня. УНІАН. Єврокомісія запропонує створення Європейського валютного фонду для підтримки країн зони євро.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUuobserver” з посиланням на представника Єврокомісії Амадеу ТАРДІО.

За даними видання, перше обговорення можливості створення такого фонду відбудеться сьогодні під час засідання Комісії у Страсбурзі.

Разом з пропозицією про створення Європейського валютного фонду, Комісія розроблятиме питання посилення координації економічної політики, а також покращення нагляду за країнами-членами.

За даними видання, пропозиція буде готова, скоріш за все, до червня цього року, і стане відповіддю на ситуацію в Греції, яка внаслідок неправильних статистичних звітів значно перевищила гранично допустимий в єврозоні дефіцит бюджету в 3%ВВП.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року дефіцит бюджету Греції становив 12,7% ВВП. В середині січня уряд Греції представив програму стабілізації, яка була схвалена Радою міністрів ЄС з питань економіки та фінансів ЄС. Програма передбачає зменшення дефіциту бюджету до 3% ВВП до 2012 року.